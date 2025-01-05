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Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ 6-7-8 OLABİLİRDİ"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik.

"EYÜP VE BU MAÇTA 5 KIRMIZI OLMALIYDI"

Hakem kararlarını eleştiren Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz.

"GERÇEĞİ KONUŞUN"

Galatasaray ile aralarındaki 8 puan farka değinen Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan mı kaynaklı? Gerçeği konuşun. Bana sormayın!

"BAŞKA TAKIMLARA KARŞI NASIL OYNAYAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem kararlarının oyuncuları etkilediğine inanıyor musunuz? sorusuna "Katılmıyorum’ yanıtını vererek başladı.

Mourinho, şu şekilde konuştu:

Aslında rakipler de bunu görüyorlar. Başka takımlara karşı nasıl oynayamayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 tane kırmızı kart verilmesi gerekiyordu; Eyüpspor maçında 2, bugün 3 tane. Bizim oyuncularımız da bunu hissediyorlar. Saha içinde özveri anlamında oyuncuların her şeyi verdiklerini söyleyebilirim. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Skora baktığınız zaman ortada gitmiş gibi görüşebilir ama oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Edin Dzeko bile 90 dakika müthiş efor sarf etti. Oyuncuların işine bağlılık konusunda hiçbir şey söyleyemem. Toksik anlamında sorarsanız evet bunu hissediyoruz.

"İKİNCİ SARI KARTTAN ATILMALIYDI"

Hakem Oğuzhan Çakır’ın vermediği kartlar olduğunu belirten Mourinho, şunları dedi:

Portekizli oyuncuları ikinci sarı karttan atılmalıydı.

"TEK ÇARE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Türkiye liginde yaşananlar ve maçlardaki kararlarla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Ben Türkçe konuşmuyorum dolayısıyla televizyon izlemiyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum ama düşüncelerim var. 25 yıllık teknik direktörlük kariyerim, 35 yıllık futbol kariyerimi baz aldığınız zaman böylesini hiç görmedim. Sınırların ötesinde bir boyut bu. Burası benim ligim ve ben burada çalışıyorum. Minimum 2 yıl. Aslında futbolu seven çocukların ligi, bu lig sizin liginiz. Siz mutluysanız mutlu olun. Bence tek başına kulüp bunu çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp bununla mücadele edemez. Bana en çok dokunan şey oyunculara gösterilen tepkiler. Geçen sezon Krunic’e yapılan tepkiler bu sezon Samet’e yapılan tepkiler; şanslıyız ki Dusan bu tarz tepkilerle baş edebilecek karaktere sahip. Saklanmayacak ve korkmayacak bir oyuncu. Ama bizler için savaşmak çok zor. İçimizde yaşadığımız bölünmelerde tek çare çok çalışmalıyız. Şansına bu lig yurt dışında çok fazla takip edilmiyor. Biz sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

"MAÇLARIMIZI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Dün sürekli ‘skandal’ kelimesini duyduğunu ve bu kelimeyi öğrendiğini ifade eden Mourinho, şu şekilde konuştu: