Jose Mourinho, Rize maçında rekor kırabilir

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup eden ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, pazar günü de Rizespor'a konuk olacak.
Kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Jose Mourinho'nun takımı sahadan zaferle ayrılırsa Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ilk rekorunu kırmış olacak.
Çünkü sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle 2 Mart 2019'dan bu yana oynadığı 9 maçı da kazandı ve Rize'yi üst üste 9 karşılaşmada mağlup eden ikinci takım oldu. Daha önce Galatasaray, Karadeniz ekibini üst üste 9 maçta yenmeyi başarmıştı.
PAZAR GÜNÜ REKOR KIRABİLİR
Fenerbahçe, pazar günü Jose Mourinho ile sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde üst üste 10 karşılaşmayı kazanmış olacak ve rekor kıracak.
Fenerbahçe, bu 9 karşılaşmada, Rize filelerine; 31 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe, 31 golün 18'ini ise son 4 maçta kaydetti.
EN UZUN SERİ
Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında da kaybetmediği takdirde; kulüp tarihinin en uzun serisini de egale edecek. Fenerbahçe, Nisan 1960 ve Mayıs 1961 arasında oynadığı 21 maçta yenilmemişti.
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