Jose Mourinho, Rize maçında rekor kırabilir Fenerbahçe, pazar günü Jose Mourinho ile Rizespor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde Karadeniz ekibine karşı üst üste 10 karşılaşmayı kazanmış olacak ve rekor kıracak.

Haber Merkezi

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup eden ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, pazar günü de Rizespor'a konuk olacak.

Kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Jose Mourinho'nun takımı sahadan zaferle ayrılırsa Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ilk rekorunu kırmış olacak.

Çünkü sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle 2 Mart 2019'dan bu yana oynadığı 9 maçı da kazandı ve Rize'yi üst üste 9 karşılaşmada mağlup eden ikinci takım oldu. Daha önce Galatasaray, Karadeniz ekibini üst üste 9 maçta yenmeyi başarmıştı.

PAZAR GÜNÜ REKOR KIRABİLİR

Fenerbahçe, pazar günü Jose Mourinho ile sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde üst üste 10 karşılaşmayı kazanmış olacak ve rekor kıracak.

Fenerbahçe, bu 9 karşılaşmada, Rize filelerine; 31 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe, 31 golün 18'ini ise son 4 maçta kaydetti.

EN UZUN SERİ

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında da kaybetmediği takdirde; kulüp tarihinin en uzun serisini de egale edecek. Fenerbahçe, Nisan 1960 ve Mayıs 1961 arasında oynadığı 21 maçta yenilmemişti.