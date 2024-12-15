Jose Mourinho, galibiyeti Samet Akaydin'e armağan etti

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"YAPTIĞIMIZ HATADAN GOLÜ YEDİK"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık.

"GALİBİYETİ ARKADAŞIM SAMET'E ARMAĞAN EDİYORUM"

Galibiyeti Samet Akaydin'e armağan eden Mourinho, şöyle konuştu:

En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum.

"BECAO İÇİN SEZONUN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Becao için sezonun bittiğini düşünüyorum. Livakovic bir kas sakatlığı yaşadı. Yeni yılda döneceğini düşünüyorum. 11’e 11 oynadığımız zaman sergilemiş olduğumuz oyun hoşuma gitti. 11’e 10’ken oynanan oyun hoşuma gitmedi. Oyuncular onlardan beklediğim şeyi sergilediler. Oyuncularım gerginliği hissettiler. Ben oyuncularımdan bugün birlik olmalarını görmek istiyordum. Harika bir maç çıkarmalarını beklemiyordum. Kazanmak için savaşmalarını bekliyordum, bu şekilde de yaptık.

"SAMET MENTAL OLARAK BASKIYLA BAŞ EDİLMEYE HAZIR"

Athletic Bilbao maçında ıslıklanarak oyundan çıkan ve bugün teknik heyet kararıyla kadroda olmayan Samet Akaydin ile ilgili konuşan Mourinho, şunları dedi:

Samet’e mesaj vermek isterim. Bugünkü galibiyette en ufak katkımı ona ithaf etmek istiyorum. Ben kırgın bir adam gördüm. Yıl sonuna kadar 1 maçımız kaldı. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf olacak. Samet nasıl reaksiyon gösterecek bakacağız. Genç oyuncuları da oynatmak gibi problemim yok. Bu kulüpte bir baskı var. Real Madrid’de olsaydım Yusuf’u oynatırdım. Manchester United’da olsam Yusuf’u oynatırdım; tıpkı Scott McTominay gibi. Oyuncu mental olarak bu baskıyla baş edebilmeye hazır. O yüzden oyuncularıma güveniyorum.

"EN İYİ TERAPİ MAÇ KAZANMAKTIR"

"En iyi terapi maç kazanmaktır" diyen Portekizli teknik adam, iyi dönemden geçmelerinin ardından Beşiktaş mağlubiyetiyle her şeyin tersine döndüğünü belirterek şunları söyledi: