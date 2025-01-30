Jose Mourinho: Sahaya çıkın ve gerekeni yapın

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de cezası nedeniyle takımın başında olamayacak olan teknik direktör Jose Mourinho'nun maç öncesinde eksikler nedeniyle adeta eli kolu bağlanmış durumda.

Midtjylland mücadelesi öncesinde Portekizli teknik adamın oyuncularıyla yaptığı her toplantıda eksiklerin bahane olmayacağına vurgu yaptığı öğrenildi.

Jose Mourinho'nun, "Bu maçta oynamayacak olan çok fazla futbolcumuz var. Fakat bunu bahane olarak kullanmamalıyız. Grup aşamasındaki son maçlar oynanacak ve her sürpriz sonuç bizi hedefimizden uzaklaştırabilir. Bu yüzden ne olursa olsun kazanmalı ve işimizi şansa bırakmamalıyız. Bugün saha kenarında olmayacağım hiçbir şeyi değiştirmez. Sahaya çıkın ve gerekeni yapın. Size güveniyorum." ifadelerini kullandığı bildirildi.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Mert Müldür ve kaleci Dominik Livakovic sakatlıkları, Bright Osayi-Samuel ile Sofyan Amrabat ise kart cezaları nedeniyle takım arkadaşlarını zorlu mücadelede yalnız bırakacak.

Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmamaları nedeniyle Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.