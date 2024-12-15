Jose Mourinho, Samet Akaydin'i Başakşehir maçının kadrosuna almadı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'le karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çarpıcı bir karara imza attı.

SAMET, KADROYA ALINMADI

Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybedilen maçta yaptığı hatanın ardından taraftarın tepkisini çeken Samet Akaydin'i Başakşehir maçının kadrosuna almadı.

"SAMET'İ OYNATMAYACAĞIM"

Portekizli teknik adam, Athletic Bilbao maçı sonrası, şunları demişti:

Samet'i korumam gerekiyor, bu sebeple onu oynatmayacağım. İç sahada oynayacağımız maçta Samet'i korumalıyım, takımı korumalıyım ve atmosferi korumalıyım.