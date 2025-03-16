Jose Mourinho: Şampiyonluk şansımız devam ediyor

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Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Konuk ekip, 75. dakikada Mouandilmadj'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişiyle tamamladı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi" dedi.

Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor" yanıtını verdi.