Jose Mourinho: Savunmada sorun var

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Beşiktaş derbisini de kaybeden ve üstteki takımlara puan verme geleneğini devam ettiren Fenerbahçe'de, Jose Mourinho hedef tahtasında.

Portekizli teknik adamın oyuncu tercihleri ve oyunu okuması sesli bir şekilde eleştiri alırken o problemi buldu: Sorun defansta.

Ciddi rakipler karşısında hayal kırıklığı oluşturan sarı-lacivertlilerde Mourinho, puan kayıplarının basit defans hatalarından kaynaklandığı görüşünde. Portekizli teknik adam, bu bağlamda oyuncularına hem bireysel hem de takım olarak uyarılar yaparken idmanlarda defans organizasyonlarına ağırlık verme kararı aldı.

HESAPTA OLMAYAN KAYIPLAR

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi hariç bu sezon oynadığı 23 maçta gol atma başarısı gösterirken Avrupa sınavlarının hepsinde kalesinde gol gördü.

Mourinho, ligdeki kayıpları savunmaya bağlasa da rakamlara bakıldığında dikkati çekici bir istatistik vardı. Fenerbahçe, 13 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda.

Ve geride kalan 14 lig maçının 7'sinde kalesini gole kapatan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gol yediği lig sınavlarının 2'sinden mağlubiyetle ayrılırken ikisinde berabere kaldı, üçünü ise kazandı.

Özellikle 2-2'lik Göztepe ve Samsun maçları, Fenerbahçe'nin hesapta olmayan kayıplarıydı.