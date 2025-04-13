Jose Mourinho: Sivasspor kümede kalır

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Süper Lig'in 31'inci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'un Talisca ve Tadic'in 2 golü ile 3-1 kazanarak, zirve takibini sürdürdü.

Puanını 71 yapan Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi.

Haftayı puansız kapatan Sivasspor 31 puanla tehlike bölgesinde kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLDU"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk.

"ZOR MAÇTI"

Jose Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı.

"SİVASSPOR KÜMEDE KALIR"

Sivasspor'un kümede kalacağını söyleyen Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.

BİREYSEL PERFORMANSLAR

Bireysel performanslar hakkında konuşan Jose Mouriho, şu sözleri sarf etti:

Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı.

EN-NESYRI

En-Nesyri ile ilgili olarak Mourinho, şunları dedi:

En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız.

"ÇOK KÖTÜ BİR VAR HAKEMİ VARDI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Potansiyele baktığımızda zor bir maçtı. Livakovic’in kurtarışları var. 1-0 geriye düşebilirdik ama öyle olmadı 1-0 ilk yarıyı önce kapattık. Hava şartları da çok zorlu değildi. Bir mont olsa üzerinizde yetiyordu. Zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda iyi olduğumuz anda golü yedik. Çok güzel bir goldü. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Zor bir maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ancak çok kötü bir VAR hakemi vardı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bir gazetecinin "Fikstür avantajının sizde olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Mourinho, şu yanıtı verdi: