Jose Mourinho, Trabzon'da olay oldu: Önce kaydı, sonra küfretti

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Süper Lig'in 11. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Şenol Güneş Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12'de Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 59 ve 67. dakikalarda iki farklı penaltı vuruşundan Simon Banza kaydetti.

PUAN FARKI 5'E İNDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kalmış oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e inmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Sivassspor ile karşılaşırken, Trabzonspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

ÖNCE KAYDI, SONRA KÜFRETTİ

Öte yandan mücadeleye Jose Mourinho damgasını vurdu. Amrabat'ın son dakika golüne kayarak sevinen Portekizli, maç sonunda ise Enis Destan'a küfretti.

O anlar beIN Sports kamerasına da yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)