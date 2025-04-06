Jose Mourinho, Trabzonspor soyunma odasına giderek özür diledi

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yenerken, karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'dan centilmence bir hareket geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Trabzonspor soyunma odasına giderek ilk maçta yaşananlar için bordo-mavili takımın oyuncusu Okay Yokuşlu'dan özür diledi.
NELER OLMUŞTU?
Geçtiğimiz kasım ayında Akyazı Stadı'nda oynanan müsabakada, Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyonda yerde kalan Okay, Portekizli teknik adamın sert söylemlerine maruz kalmıştı.
Mourinho, dördüncü hakemin uyarısı sonucunda sarı kart görmüştü.
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