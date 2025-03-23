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Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada UFC'nin Londra'da düzenlediği organizasyona katıldı.

Londra'daki etkinliği birçok ünlü isim yerinden takip ederken, Portekizli teknik adama büyük ilgi vardı.

UFC'Yİ TAKİP ETTİ

Mourinho'nun yanı sıra etkinliği takip eden isimlerde Richarlison, Shane Gillis, Drew McIntyre ve Ffion Davies gibi ünlü isimlerde tribündeki yerini aldı.

Mourinho'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"KONUŞURSAM BAŞIM BELAYA GİRER"

Öte yandan tribünde olduğu sırada kendisine yöneltilen "Etkinlik için tahmininiz nedir?" sorusunu cevaplayan 62 yaşındaki teknik adam, "Konuşursam başım belaya girer!" ifadelerini kullandı.