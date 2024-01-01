Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı istiyor Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ın Roma'nın transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, yaz aylarında olduğu gibi kış transfer dönemi gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

İtalyan basını bordo mavili kalecinin Roma Kulübü'nün listesinde olduğunu yazdı.

Calciomercato'nun haberine göre; Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isim arasında Uğurcan Çakır'da yer alıyor.

Diğer iki aday

35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma'nın Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır'la da ilgileniyor.

İtalya basınında yer alan haberde diğer isimlere göre daha uygun bir fiyata transfer edilebilecek olan Uğurcan Çakır'ın son aylarda Roma tarafından takip edildiği belirtildi.

Oyuncunun rakamları

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı ancak 18 gole engel olamadı.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.