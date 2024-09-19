Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi taktikleri Süper Lig'in merakla beklenen derbisine sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı dev maç öncesi iki hocanın da taktikleri belli oldu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 6. hafta dev bir maça sahne olacak.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Ezeli rakiplerin düellosunda hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

DERBİ PLANLARI BELLİ OLDU

Birkaç günlük hazırlanma süresini iyi değerlendiren teknik adamlar, taktik idmanlarında futbolcularından ne istediğini anlatırken, hocaların derbi planları da belirli oranda ortaya çıkmaya başladı.

MOURINHO, KALE VE SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Samandıra'daki idmanlarda zaman zaman farklı denemeler yapan Jose Mourinho, son haftalarda kazanan kadroyu mümkün olduğu kadar korumanın hesapları içerisinde.

Özellikle Alanyaspor ve Kasımpaşa sınavlarında kaleyi gole kapatan Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Roddrigo Becao ve Jayden Oosterwolde hattının bozulması kesinlikle düşünülmüyor.

Mourinho'nun, Çağlar'a Victor Osimhen'i tutma görevini verdiği öğrenildi.

Kalede de sezonun en formda ismi Dominik Livakovic'in yeri garanti.

İSMAİL YÜKSEK YEDEĞE ÇEKİLECEK

Kasımpaşa maçında formayı sırtına geçiren Sofyan Amrabat'ın, orta sahada Fred'in partneri olması, İsmail Yüksek'in ise yedek kulübesine çekilmesi, bu ikiliyle birlikte Sebastian Szymanski'nin görev yapması bekleniyor.

EN-NESYRİ YERİNE DZEKO

Adaptasyon sürecini yavaş yavaş tamamlayan Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun derbideki en önemli hücum silahlarından biri olacak.

Diğer kanatta da Dusan Tadic'in tecrübesiyle hücumu organize etmesi planlanıyor.

İleri uçta ise bir değişiklik gündemde. Kasımpaşa karşısındaki performansı beğenilmeyen En-Nesyri yerine Dzeko'nun ilk 11'de başlama ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.

SARA, 10 NUMARAYA GEÇECEK

Galatasaray’da ise teknik direktör Okan Buruk’un, derbi için özel bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.

Buna göre sarı-kırmızılılarda Kadıköy’de kadroda radikal değişiklikler olacak.

Sarı-kırmızılılarda derbinin fiziksel olarak zorlu geçeceğini düşünen Buruk’un, Dries Mertens’i kulübeye çekeceği belirtildi. Derbide 10 numara pozisyonuna Gabriel Sara’nın geçeceği öğrenildi.

Sara’nın öne kaymasıyla orta alanda Torreira’nın partneri olarak Berkan’ı düşünen Okan Buruk’un diğer bir seçeneği ise Kerem Demirbay olacak.

YENİ TRANSFERLER 11'DE OLACAK

Galatasaray’ın son transferleri Victor Osimhen, Roland Sallai ve Ismail Jakobs derbide ilk 11’deki yerlerini alacak.

Rize maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen, Gaziantep FK'ya karşı ise statü gereği forma giyemeyen Osimhen, Kadıköy’de takımın en önemli silahı olarak sahada yer alacak.

Nijeryalı forvet gibi Jakobs da bu maçla 11'e dönecek. Galatasaray'da sürpriz ise Sallai olacak.

Macar futbolcuyu hazır bulan Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de görev vermeyi düşünüyor

Kaleyi yine Fernando Muslera'ya emanet edecek olan Buruk, savunma dörtlüsünde Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'a forma verecek.

OKAN BURUK'TAN MAXIMIN'E ÖZEL ÖNLEM

Başarılı teknik adam, savunma hattından özellikle Fenerbahçe'nin yıldızı Allan Saint-Maximin'e dikkat edilmesini istiyor.

Okan Buruk, verdiği direktiflerle hücum oyuncusunun etkili performansını en aza indirmeyi hedefliyor.