Jose Mourinho: Yine canımızın yandığını hissettik

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY BİZİM İÇİN İYİ GİTTİ"

Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti.

"MAÇI DOMİNE ETMİŞTİK"

45-72 arasındaki 3 golü değerlendiren Mourinho, şu sözleri sarf etti:

O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik.

"HAKEMLERDEN CANIMIZ YANDI"

Mourinho, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri için, şu ifadeleri kullandı:

3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen haftaki puan kaybının üzerine bu galibiyetin umut olabileceği yönündeki soruya, taraftar gibi düşünemediğini ve her zaman umudunun bir sonraki maç olduğunu söyledi.

Galibiyetten memnun olduğunu dile getiren Mourinho, genellikle Fenerbahçe’nin ilk golü yemesi ve defansif anlamda bir kültür oluşturamadığı yönündeki soruya da takımın oyun kurduğu için böyle bir durumun olabileceğini ifade etti.

Mourinho, şunları dedi: