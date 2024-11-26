Jose Mourinho'dan 28 milyon euroluk golcüye veto
Haber Merkezi

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine ise sarı-lacivertlilerin Aleksandar Mitrovic'e yöneleceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sırp golcü için kararını verdiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan haberde; Portekizli hocanın, Mitrovic transferini futbolcunun fazla kiloları nedeniyle veto ettiğini iddia etti.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Mitrovic, 2018'de Fulham'dan Al-Hilal'e 52.60 milyon euroluk bedelle transfer oldu.

Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 Haziran'da bitecek olan Mitrovic, Al-Hilal kariyerinde 62 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 59 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

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Ercan Ertan
Muhabir