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Jose Mourinho'dan 28 milyon euroluk golcüye veto

Jose Mourinho'dan 28 milyon euroluk golcüye veto Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic'in adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun 30 yaşındaki golcü için son kararı verdiği belirtildi.