Jose Mourinho'dan 28 milyon euroluk golcüye veto

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine ise sarı-lacivertlilerin Aleksandar Mitrovic'e yöneleceği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sırp golcü için kararını verdiği belirtildi.
Sabah'ta yer alan haberde; Portekizli hocanın, Mitrovic transferini futbolcunun fazla kiloları nedeniyle veto ettiğini iddia etti.
PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Mitrovic, 2018'de Fulham'dan Al-Hilal'e 52.60 milyon euroluk bedelle transfer oldu.
Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 Haziran'da bitecek olan Mitrovic, Al-Hilal kariyerinde 62 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 59 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.
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