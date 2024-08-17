Jose Mourinho'dan 8 isme neşter! 17 milyon euroluk mali yük... Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncu ve toplamda 34 futbolcu, kadro daraltma ve mali yükümlülükler konusunda zorluklar yaratıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istemediği isimlerin maliyeti ise tam 17 milyon euro...

Haber Merkezi

Fenerbahçe, kadrosundaki şişkinliği gidermek ve bütçeyi rahatlatmak için ciddi adımlar atmak zorunda.

Şu anda 34 futbolcudan 17'si yabancı oyuncu olan geniş kadro, kulüp yönetimi ve teknik ekip için önemli bir sorun teşkil ediyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncular arasında Miguel Crespo, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Ryan Kent, Serdar Aziz ve Emre Mor bulunuyor.

Bu futbolcular, takımla birlikte taktik çalışmalara katılmıyor ve ayrı çalışmalara yönlendiriliyor.

Ayrıca, Mourinho'nun bu sezon kadroda yer almak istemediği Levent Mercan'ın da kiralanması planlanıyor.

17 MİLYON EUROLUK YÜK

Bu futbolcuların toplam maaş yükü yaklaşık 17 milyon euroyu buluyor. Kadronun daraltılması, kulüp bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacak.

Bu oyunculara talip olan kulüplerin yüksek ücretleri ödeyememesi ve Fenerbahçe'den maaş paylaşımı istemesi, transfer sürecini zorlaştırıyor. Sözleşme feshi ise son çare olarak değerlendiriliyor.

CRESPO'NUN DURUMU

Miguel Crespo'nun menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Süper Lig'den Antalyaspor ve Başakşehir kulüpleri Crespo ile ilgileniyor.

Ayrıca, Suudi Arabistan'dan da teklifler bulunduğu biliniyor. Fenerbahçe'den yıllık 900 bin euro ücret alan Crespo, bu ücretin altındaki teklifleri kabul etmiyor.

Fenerbahçe, kadro düzenlemesi ve mali yükümlülükler konusunda çözüm arayışını sürdürüyor ve oyuncularla görüşmeler devam ediyor.