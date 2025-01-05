Jose Mourinho’dan Ali Koç’a transfer raporu: Satmayın, kalmalarını istiyorum

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Süper Lig’de Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında 1 maç eksiğiyle rakibiyle rakibinin 11 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Stoper mevkisine 2 transfer yapılmasına bakılırken sol bek mevkisine ise 1 transfer yapılması planlanıyor. Öte yandan şartlar oluşursa hücum hattına da transfer yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe’de geleceklerin yanı sıra gideceklerin kimler olacağı merak edilirken çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

YÖNETİME TRANSFER RAPORU

Yeni Açık YouTube kanalının haberine göre; Jose Mourinho’nun, Sebastian Szymanski ve En- Nesyri’nin satılmamaları konusunda yönetime rapor verdiği ifade edildi.

SZYMANSKI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Polonyalı 10 numara, bu sezon forma giydiği 26 maçta 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

EN- NESYRI'NİN PERFORMANSI

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki golcü, bu sezon forma giydiği 24 maçta 1.165 dakika süre alırken 9 gol atıp 3 asist yaptı.