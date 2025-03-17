Jose Mourinho'dan Allan Saint-Maximin'e: Bu yaptığı illegal, manipülasyon

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Sarı-lacivertlilerde Samsunspor maçında yaşanan puan kaybının yanı sıra Jose Mourinho ve Allan Saint-Maximin arasındaki sorun devam ediyor.

Öyle ki Ranger maçının kadrosuna alınmayan Maximin, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." sözleriyle yıldız futbolcuya yanıt vermişti.

MOURINH0-MAXIMIN GERİLİMİNDE SON PERDE

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya cevap verdi.

Fransız oyuncu, paylaşımında "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerilim sürerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası Allan Saint-Maximin için gelen soruya çarpıcı bir cevap etti.

"KENDİ ÇALIŞTIĞI İNSANLARLA İLLEGAL ŞEKİLDE DATALARI PAYLAŞTI"

Mourinho, Allan Saint-Maximin'in antrenman yapmadığını söyledi.

"Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı. Oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz, fiziksel yük anlamında düşüktü. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin, bireysel çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal.

"İSTEDİĞİNİ PAYLAŞSIN, ANTRENMAN YAPMIYOR"

Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon... Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır."