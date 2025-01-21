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Jose Mourinho'dan Anderson Talisca çıkışı

Jose Mourinho'dan Anderson Talisca çıkışı Fenerbahçe'de Talisca transferi, oyuncunun fiziksel durumu ve uyum süreci nedeniyle belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Mourinho, bu transferin hızla tamamlanmasını ve takıma katılacak oyuncularla takımın güçlendirilmesini istiyor.