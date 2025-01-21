Jose Mourinho'dan Anderson Talisca çıkışı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Anderson Talisca'nın forma durumu, teknik ekip ve yönetimi endişelendiriyor.
Beşiktaş'tan sonra kariyerini Çin ve Suudi Arabistan'da sürdüren Brezilyalı futbolcu, son maçına 2 Aralık'ta çıkmıştı. 50 gündür sahaya adım atmayan Talisca'nın son 15 gündür bireysel antrenman yapması, fiziksel kondisyonu ve takıma uyum sürecine dair soru işaretleri yaratıyor.
MOURINHO'DAN SERT ÇIKIŞ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Talisca'nın bir an önce takıma katılmasını isterken, oyuncunun maç formundan uzak olması nedeniyle transfer sürecinin uzamasından rahatsızlık duyuyor.
Mourinho, yönetimle yaptığı görüşmede, Talisca transferinin bir an önce tamamlanmasının gerektiğini ve aksi takdirde alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacaklarını belirtti.
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