Jose Mourinho'dan bir gönderme daha: Türkiye'de en iyi kazanmıyor

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de tek hedef, derbiden galip ayrılmak.

Puan farkını düşürüp şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, John Obi Mikel'in Podcast'ine konuştu.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE DEĞİL!"

Portekizli teknik adam, "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna, "Lig. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi tek bir kritik ana bağlı değil, normal şartlarda en iyi takım kazanıyor. Türkiye'de böyle değil ama." yanıtını verdi.

"İNANILMAZDI"

Jose Mourinho, Chelsea'de birlikte görev çalıştığı John Obi Mikel ve Claude Makelele için gelen sorunun ardından, "Farklı nedenlerle başıma bela olan iki oyuncu! Mikel, dünyanın en iyisi olduğunu düşünen genç bir adamdı ama dünyanın en iyisi değildi. En iyi oyuncu olmasına yardımcı olmak zorundaydım. Makelele, "altı numaranın" ne olduğunu benden daha iyi biliyordu, benden daha çok şey biliyordu. İnanılmazdı! Kariyerinin öyle bir evresindeydi ki, "Patron, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçı var, bana hafta sonu izin verebilir misin?" diyen biriydi. İkisi de inanılmazdı." sözlerini sarf etti.