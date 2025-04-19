Jose Mourinho'dan Brezilya'ya ret!

Haber Merkezi

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını sürdürüyor.

Bu süreçte, Fenerbahçe'nin başında bulunan Jose Mourinho'nun ismi Brezilya Milli Takımı ile anılmaya başlandı.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İngiliz gazeteci Duncan Castles'in aktardığı bilgilere göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli çalıştırıcı ile iletişime geçerek resmi bir teklif sundu.

Ancak deneyimli teknik adam, Brezilya'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

ANCELOTTI VE JESUS ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan, Brezilya Milli Takımı için gündemde olan diğer isimler arasında Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus da yer alıyor.