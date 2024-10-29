Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: Asla gitmeyeceğim

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Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Manchester United'la karşılaşmıştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona ererken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Mourinho, Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak, şunları demişti:

Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek.

"ASLA GİTMEYECEĞİM"

İngiliz basınında ses getiren bu gelişme sonrası dünyaca ünlü teknik adama bu ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali soruldu.

Sky Sports'a konuşan Portekizli çalıştırıcı, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimaliyle ilgili olarak, "Asla gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

İngiliz basını geçtiğimiz haftalarda Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı manşetlerine taşımıştı.

Ada basınında yer alan haberlerde Everton'ın Mourinho'yla ilgilendiği belirtilmişti.