Jose Mourinho'dan Cenk Tosun'a mesaj: Hazır ol

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Fenerbahçe'de bu sezon az süre alan Cenk Tosun, daha fazla forma şansı bulmaya yaklaşıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğundan dolayı endişeli olduğu ve bu nedenle 33 yaşındaki tecrübeli santrfor ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

EN-NESYRI KADAR SÜRE ALACAK

Mourinho'nun, Cenk Tosun’a kendisini hazır tutmasını söylediği ve artık ona da En-Nesyri kadar süre vermeyi planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin forvet rotasyonunda değişim sinyalleri veren Portekizli teknik adamın, ilerleyen haftalarda Cenk Tosun’a daha fazla sorumluluk yüklemesi bekleniyor.