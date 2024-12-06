Jose Mourinho'dan derbi uyarısı: Rehavet yok

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Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını azaltan Fenerbahçe rotasını yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbiye çevirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ise zorlu mücadeledeki planını belirledi.

Portekizli çalıştırıcının, bir sürü sorunla boğuşan rakibinin baskı altında sahaya çıkacağını, bu yüzden de istedikleri boşlukları bulabileceklerini düşündüğü öğrenildi. Mourinho'nun özellikle kanat oyuncularını özel olarak hazırladığı bildirildi.

"REHAVET YOK"

Jose Mourinho'nun ayrıca oyuncularla yaptığı toplantıda galibiyetten başka bir şey düşünmemeleri gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun, "Üst üste aldığımız galibiyetlerle hem moral kazandık, hem de ligdeki iddiamızı herkese gösterdik. Beşiktaş birçok sorun ile boğuşuyor fakat biz dikkatli olmalıyız. Ne olursa olsun bir derbiye çıkacağız ve rehavete kapılmamalıyız. Son haftalardaki performansımızı ortaya koyarsak kazanırız." dediği öğrenildi.