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Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli futbolculara 1 haftalık izin: Kendisi de ameliyat olacak

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli futbolculara 1 haftalık izin: Kendisi de ameliyat olacak Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.