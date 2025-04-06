Jose Mourinho'dan Filip Kostic açıklaması

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, maç kadrosuna almadığı Filip Kostic hakkında da konuştu.

"ŞARTLAR EŞİTTİ"

Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Bizlerin bu maça hazırlanması için 3 günü vardı. Trabzonspor'un da 3 günü vardı. Şartlar eşitti. Samsun'a karşı hazırlanmak için 2 gün vardı. O maç çok çok zorlu geçmişti. Oyuncuların bu duruma başa çıkmaları gerekiyor. Bugün çok değişiklik yaptım. Enerji değişikliğine, taze bacaklara ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Çarşamba günkü maç çok fazla enerji gerektiren bir maçtı.

"HİÇ KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ"

Mourinho, Trabzonspor maçında kadroya alınmayan Filip Kostic ile ilgili gelen sorunun ardından, şu yanıtı verdi: