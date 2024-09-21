Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisi açıklaması: Daha iyi oynamadılar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda olay sözler sarf etti. Portekizli hoca, "Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı" dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Dominik Livakovic, 28. dakikada Dries Mertens, 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.

FENERBAHÇE 32 MAÇ SONRA KAYBETTİ!

Fenerbahçe 322 sonra ligde ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertli takım, en son Trabzonspor'a kaybetmişti. 32 maç sonra ligde kaybetmiş oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı.

"ONLAR DAHA ÇOK GOL ATTIĞI İÇİN KAZANDI"

Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı.

"BU BİZİM SUÇUMUZ"

Futbol bu, Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz.

"GALATASARAY DAHA İYİ OYNAMADI"

İki taçtan gol yedik. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık.