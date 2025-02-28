Jose Mourinho'dan Galatasaray'a manevi tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yönelik yapılan saldırılar nedeniyle, rakip kulüp Galatasaray'a karşı 1 milyon 907 bin Türk Lirası tutarında manevi tazminat davası açtığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili resmi açıklamada bulunarak, yaşanan olayın kulüp ve teknik direktörün kişilik haklarını ihlal ettiğini belirtti.
"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI YAPILDI"
Fenerbahçe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."
"1907" GÖNDERMESİ
Mourinho'nun açtığı tazminat davasındaki meblağın rakamlarının, Fenerbahçe'nin kuruluş tarihine gönderme niteliğinde olması dikkat çekti.
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