Jose Mourinho'dan Galatasaray'a manevi tazminat davası

DHA

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yönelik yapılan saldırılar nedeniyle, rakip kulüp Galatasaray'a karşı 1 milyon 907 bin Türk Lirası tutarında manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili resmi açıklamada bulunarak, yaşanan olayın kulüp ve teknik direktörün kişilik haklarını ihlal ettiğini belirtti.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI YAPILDI"

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."

"1907" GÖNDERMESİ

Mourinho'nun açtığı tazminat davasındaki meblağın rakamlarının, Fenerbahçe'nin kuruluş tarihine gönderme niteliğinde olması dikkat çekti.