Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler! Skandallar her hafta olmaya başladı

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, olay yaratan açıklamalara imza attı.

"9 GÜN BOYUNCA ÜST ÜSTE ÇALIŞABİLDİK"

Mourinho yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Oyuncuların dinlenmesi için kısa bir ara vermiş olduk. 9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı.

"RAKİBE OLAN SAYGIM HER ZAMAN AYNI"

Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Paylaşımıma gelen 'Hatayspor'u neden analiz ediyorsun?' eleştirileri beni etkilemez. Real Madrid ya da Hatayspor ile oynamam fark etmez, işime odaklanarak çalışıyorum. Rakibe olan saygım her zaman aynı. Ben analizimi yaptım. Eksikleri onlar için bir şey değiştirmeyecek. Orta sahada çok opsiyonları var.

"DÜNKÜ SKANDAL MAÇI İZLEYECEĞİME..."

Galatasaray'a göndermede bulunan Jose Mourinho, şu açıklamayı yaptı: