Jose Mourinho'dan geleceği hakkında açıklama: Kimse beni alamaz

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Süper Lig'de oynadığı 9 maç sonunda toplayan Fenerbahçe, topladığı 20 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR HAREKETTE BULUNMADIM AMA KIRMIZI KART GÖRDÜM"

Sky Sports'a konuşan Portekizli çalıştırıcı, sözlerine şöyle başladı:

Manchester United maçında stadyum ve yedek kulübesindeki herkes gibi ben de 'penaltı, penaltı' diye bağırıyordum. Hiçbir harekette bulunmadım ama kırmızı kart gördüm. Bunun asla kazanamayacağım bir savaş olduğunu biliyorum.

"AVRUPA'DA OLMAYACAĞIM KONUSUNDA ŞAKA YAPTIM"

Mourinho, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bence bu çok zor. Kupalar kazanmaktan çok farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir.

"KİMSE BENİ FENERBAHÇE'DEN ALAMAZ"

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğini belirten Mourinho, şöyle konuştu:

İngiltere'de çok farklı pozisyonlarda bulunan üç takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier Lig'e döneceğim kimse beni isteyene kadar. Mutlaka döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz.

"İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"

İstanbul'dan övgüyle bahseden Jose Mourinho, şunları dedi: