Jose Mourinho'dan gündeme dair açıklamalar

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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor'la oynanacak lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü teknik adam, gündemi kulüp televizyonunda değerlendirdi.

"GELDİĞİMDEN BERİ EN KÖTÜ PERFORMANSIMIZ DİYEBİLİRİM"

Öncelikle AZ Alkmaar mağlubiyeti hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, şunları dedi:

Geldiğimden beri en kötü performansımız diyebilirim. Gerçekten çok kötü bir maçtı ve şunu düşünüyorum. Belki benzetme olarak çok güzel değil ama ‘Trabzonspor maçının etkisi yani o geceden kalma etkisi’ gibi bir benzetme yapabiliriz. Onun etkisinden henüz takım toparlanamamıştı. Hem fiziksel hem de duygusal anlamda gerçekten inanılmaz bir maç olmuştu. Çok fazla iniş çıkış vardı. Duygusal anlamda maç sonu müthiş bir duygu patlaması vardı. Sanki takım o halden çok fazla toparlanamamıştı ve AZ Alkmaar maçına konsantre olamamıştı gibi diyebilirim. Duygusal anlamda hazır olmadığınız zaman tabii işler sizin için daha da zorlaşıyor. Benim kulübede olmamış olmamın sonucu çok fazla etkilediğini düşünmüyorum çünkü biz zaten takımı en iyi şekilde hazırladık. Hazır olduğumuzu da düşünüyorum ama belirtmiş olduğum gibi oyuncuların yaşamış olduğu duygu durumu; iniş-çıkışların etkilediğini düşünüyorum. Aynı zamanda listeye yazamadığımız 4 oyuncu var. Kostic, bunlardan bir tanesi. Bizler için çok önemli oyuncu. İki önemli kanat oyuncumuz İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder’in sakatlığı var. Tabii ki bunlar da farkı yaratıyor. Bu sonucu açıklayacak sebepler var ama belirtmiş olduğum gibi ben bugüne kadar ki en kötü maçımız olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle kötü performanslardan her zaman teknik direktörler sorumludur. Ben de sorumluluğumdan kaçmıyorum ama benim için prensip meselesi. Kariyerimde daha önce her zaman bunu yaptım. İşimi yapmam engellendiğinde daha sonrasında cezalı olduğum zamanlarda basın toplantısına çıkmadım.

"SEBEBİNİ VE NEDENİNİ ANLAMAK İSTİYORUM"

PFDK tarafından kendisine verilen bir maçlık cezayla ilgili Jose Mourinho, şu değerlendirmede bulundu:

Öncelikle sebebini ve nedenini anlamak istiyorum. Çünkü ‘şu sebepten’ diye açıklama yapan bir belge okumadım ama dürüstçe şunu söylemek istiyorum. Evet, maçtan sonra çok fazla kutlama yaptım. Bu doğru. VAR hakemi hakkında çok fazla şikayette bulundum. Bu da doğru ama herhangi bir hakarette ve agresif davranışta bulunmadım. Maç bittikten sonra yapmış olduğum kutlama eğer kültürel anlamda benim kaçırdığım bir sıkıntıysa ve eğer bu bir sebepse şunu belirtmek istiyorum: Çocukken babam dışında benim en büyük idollerimden bir tanesi Eusebio’ydu. Onun ikonik bir gol kutlaması vardı. 600-700 gol, kaç tane gol attığını bilmiyorum ama bu sevinç Eusebio’nun sevinciydi. Bu hareket eğer Türkiye’de ofansif bir anlama geliyorsa tabii bunu öğrenmem lazım ama kesinlikle niyetim böyle ofansif bir hareket yapmak değildi. Bir maç ceza aldım. Durum şu anda bu. Bununla baş etmem, kabul etmem gerekiyor. Takımıma, yedek kulübesindeki ekibime ve tabii stadımıza gelen taraftarlarımıza takımımıza yardım edecekleri için güvenmem gerekiyor.

"BİZE İTİCİ GÜÇ OLACAK TARAFTARLARIMIZA GÜVENİYORUM"

Sivasspor ile oynanacak maçla ilgili de konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Bizler için diğer tüm lig maçları gibi çok önemli bir maç. Her maç kazanamadığımızda o maçı kaybetmemiş bile olsak biz buna puan kaybı olarak bakıyoruz. Kazanmak istiyoruz zaten futbolun pragmatizmi tamamen puan almakla ilgili. Sivasspor’un da çok fazla puanı var. Arka arkaya galibiyetler aldılar. Çıkış yakaladılar. Oyun stilleri ve felsefeleri var ama biz de kendi oyun stilimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor ki bu Sivas’ın oyun stilinden farklı. Bizim Hollanda’da yaşadığımız maçın acısını hissederek aynı zamanda Trabzon’da oynadığımız maçın motivasyonunu hissederek ve kazanmak zorunda olduğumuzu bilerek oynamamız gerekiyor. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi oyuncularıma güveniyorum ve ekibime güveniyorum. Son olarak da stadyumda bize itici güç olacak taraftarlarımıza güveniyorum.

"YETER Kİ TÜRK FUTBOLU HARİKA OLSUN"

Jose Mourinho, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: