Jose Mourinho'dan hakem Mehmet Türkmen'e tebrik

Haber Merkezi
Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan ve Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Semih Kılıçsoy'un 90+8'de attığı gol ofsayt bayrağına takıldı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
"HAKEMİN PERFORMANSI HOŞUMA GİTTİ"
Öte yandan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho maçın hakemi Mehmet Türkmen'i tebrik edip, elini sıktı.
Yayıncı kuruluşa konuşan Mou, genç hakemi de tebrik etti.
Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı.
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