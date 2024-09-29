Jose Mourinho'dan hakeme laptoplu tepki Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi.

Bu karar sonrası Jose Mourinho, laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

HAKEM CEZALANDIRDI

Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.