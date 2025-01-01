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Haber Merkezi

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

5 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak kritik müsabaka, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Hatayspor maçına hazırlanıyor.

Yılbaşı için paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Mutlu yıllar" ifadeleriyle birlikte Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı izlediği bir video paylaştı.

Mourinho'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.