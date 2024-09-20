Jose Mourinho'dan ilginç derbi taktiği: Futbolculara Galatasaray'ın şampiyonluğunu izletti Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, ilginç bir motivasyon yöntemine başvurdu.

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Kadıköy'de cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, dev maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Kariyerinde böyle maçları defalarca oynayan teknik direktör Jose Mourinho'nun kendi özel taktikleri uygulamaya başladığı belirtiliyor.

Derbilerin teknik ve taktikten önce güçlü bir psikoloji ile kazanılacağını düşünen Portekizli hocanın, öncelikle takımın konsantrasyon ve enerjisini zirveye çekmek için çaba harcadığı ifade ediliyor.

VİDEO HAZIRLATILDI

Takvim'de yer alan habere göre; Mourinho'nun, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları, Fenerbahçe'ye göndermeleri ve hakem hatalarını içeren bir videoyu özel olarak sosyal medya ekibine hazırlattığı belirlendi.

Tecrübeli teknik adamın, bu videoyu futbolcularına izlettirdiği ve dev derbi öncesi tüm takımın enerjisini yukarıya çektiği ifade edildi.

Mourinho'nun ayrıca, özellikle genç ve derbi tecrübeli fazla olmayan futbolcularıyla da bire bir görüşmeler yaparak onları dev maçın havasına sokmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

DERBİ CANAVARI

61 yaşındaki Mourinho, daha önce özellikle Real Madrid ve Chelsea'de görev yaparken bu tür taktikleri sıkça kullanmış ve derbilerde elde ettiği sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.