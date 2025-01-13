Jose Mourinho'dan Konya'ya övgü: Maç dediğin böyle olur

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Süper Lig'in 19. haftasında tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, geriye düştüğü maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Puan farkını yeniden 8'e indiren sarı-lacivertliler maçın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"BAZI MAÇLARIN HİKAYESİ ÖNCEDEN YAZILIYOR"

"Maç dediğin böyle olur." diyen Jose Mourinho, "Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor." dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Portekizli teknik adam, ayrıca, "Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.