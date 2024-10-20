Jose Mourinho'dan maç sonu hakeme tepki

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler son dakikalarda yediği golle Karadeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı ve deplasmanda 2 puanı bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından konuştu.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Hakeme yüklenen Portikizli hoca, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı.

Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz." açıklamasında bulundu.

"KONUŞTUĞUMUZ GOLÜ YEDİK"

Takımı değerlendiren Mourinho, "Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar." dedi.

Yenilen golle ilgili konuşan Mourinho, "Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk." ifadelerini kullandı.

"2-2 ÜZÜCÜ SONUÇ"

Maçın skorundan memnun olmadığını söyleyen deneyimli hoca, "2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu.

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım. 2-2 bizim için üzücü sonuç." açıklamasında bulundu.