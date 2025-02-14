Jose Mourinho'dan maç takvimi hakkında paylaşım!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0 mağlup etti.

Bu maçın rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da oynanacak.

16 Şubat Pazar günü de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç takvimi hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MOURINHO'NUN PAYLAŞIMI

Mourinho, idmanda topun üstüne oturduğu fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü: