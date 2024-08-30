Jose Mourinho'dan maçın hakemine övgüler! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Tadic (2) ve Dzeko kaydetti.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 10’a yükseltirken, Alanyaspor 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES GİBİ BUGÜNÜ SAYGIYLA KUTLUYORUM"

Mourinho, sözlerine şu şekilde başladı:

Ben de herkes gibi bugünü saygıyla kutluyorum. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizler, Türk olmayanlar da saygıyla kutluyoruz. Galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik.

"MAÇI İLK YARIDA BİTİREBİLİRDİK"

Portekizli teknik adam, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu takımın taktiksel futbol kültüründe geliştiğini gösteriyor. Başakşehir maçında rakibimizi izlemiştim. Oyun kurmayı, topu tutmayı ne kadar sevdiğini gördüm. Hafta boyunca bu baskıya çalıştık. Savunma hattında adam adama oynadık. İlk yarıda daha fazla gol atamamış olmak üzücü, maç ilk yarıda bitirebilirdik.

"MAÇTAN ÖNCE BANA TRANSFERLE İLGİLİ BİLGİ VERMEDİLER"

Sofyan Amrabat transferi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Amrabat konusunda başkanımız, direktörümüz nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler. Şimdi bana bilgi verecekler.

"SAHADA ÇOK İYİ BİR HAKEM VARDI"

Maçın hakemi Mehmet Türkmen'e övgülerde bulunan Mourinho, şöyle konuştu: