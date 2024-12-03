Jose Mourinho'dan olay hareket: Yaka paça aldı

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle 3 puanı alan ve haftayı kayıpsız tamamlayan sarı lacivertlilerde geceye yine teknik direktör Mourinho damga vurdu.

Kadıköy'de maç boyunca oldukça heyecanlı olduğu görülen Mourinho'nun oyun planına olan konsantrasyonu 78'de gelen Becao'nun rahatlayan golünden sonra görüntülendi.

CENK TOSUN GİRECEKTİ VAZGEÇTİ

Sarı lacivertli tribünler ve tüm oyuncular 78'de 3-1 öne geçiren golü kutlarken Mourinho'dan ilginç bir hareket geldi.

2-1 devam eden karşılaşmada Cenk Tosun'u oyuna almaya hazırlanana Portekizli teknik adam gol gelince kararından vazgeçti.

HEM MERT, HEM ZEKİ HOCA NASİBİNİ ALDI

O sırada Becao'nun attığı golün sevincine yedek kulübesi önünde katılan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'yi yaka paça sevincin ortasından alan Mourinho'nun hareketi geceye damga vurdu.

Mert Müldür'ü oyuna almaya karar veren Mourinho aynı hareketle onu da yeleğini çıkarıp oyuna girmesi için yaka paça kenara getirdi.

Cenk Tosun değişikliğinden vazgeçen Mourinho geceye damga vuran hareketiyle 80'de Tadic'in yerine Mert Müldür'ü oyuna aldı.