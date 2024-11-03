Jose Mourinho'dan olay sözler: Atilla Karaoğlan'ı istemiyoruz

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Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Büyük heyecana neden olan karşılaşmada bol bol vardı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un ilk yarıdaki baskısına karşı koymayı başardı ve 42.dakikada Fred'le golü buldu. Trabzonspor ise VAR kararlarıyla verilen iki penaltı sonucunda 59 ve 67.dakikada Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Bu gole 9 dakika sonra Edin Dzeko ile karşılık veren Fenerbahçe skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Heyecanlı 90 dakikada galibi son saniye golü belirledi. Amrabat son saniyelerde gelen golle takımını 3-2 öne geçirdi ve skoru belirledi.

"ATİLLA KARAOĞLAN'I İSTEMİYORUZ"

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Yayıncı kuruluşa karşı konuşan ancak röportajı teknik sebepler nedeniyle yarıda kalan Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz." dedi.

"BİLSEM GELMEZDİM"

Kesilen röportajın devamı ise daha sonra yayınlandı. İşte detayları...

Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz.

Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim.

"TÜRKLER BUNU KONUŞUN"

Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli.

Mourinho, alkışladı ve 'Biz temiziz' diyerek sözlerini noktaladı.