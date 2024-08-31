Jose Mourinho'dan olay sözler: Galatasaray kart görmüyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından ezeli rakip Galatasaray'a göndermede bulunarak "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor" dedi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta maçında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 43 ve 65. dakikada Dusan Tadic, 67. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEN FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Mourinho, açıklamalarına şu şekilde başladı:

Yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz diye sorarsanız, onun da cevabını vereyim. Hayır. Ben sadece istediğim şeylerin mümkün olup olmadığını soruyorum. Ben Fenerbahçe'de mutluyum.

"BİRLİKTE TRANSFERLERİ YAPIYORUZ"

Başarılı çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birlikte transferleri yapıyoruz. Bunlar benim, başkanın, Branco'nun, Acun Ilıcalı'nın oyuncuları değil, Fenerbahçe oyuncuları. Teknik söz bana ait ama sportif direktörümüzün de bir fikri var. Ondan sonra da işi yürütme kısmı başlıyor. Başkanımız, yönetimimiz fikrini belirtiyor. Aramızda da iyi bir ilişki var. Şu anda sadece başkan - hoca ilişkisi değil, daha da ilerisinde bir ilişkimiz var. İstemediğiniz oyuncu alındı mı derseniz, hayır. Başkanımız ve sportif direktörümüz, rolüme saygı duyuyorlar. Yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz derseniz, onun cevabı da hayır. İstediğim şeylerin mümkün olup olmadığını soruyorum. Açıkçası mutluyum. Çok mutluyum.

"HARİKA BİR OYUNCU KAYBETTİK"

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olması hakkında Mourinho, şunları dedi:

Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Elinde tutmak istedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Direktörümüz onun kalabilmesi için her şeyi yaptı. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Karar, zeki ve pragmatik. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan, kendisi zaten burada değildi. Biz yolumuza devam etmeliyiz. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum.

"ACUN ILICALI İYİ BİR KADRO KURMAK İÇİN BÜYÜK EFOR SARF ETTİ"

Transfer hakkında Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Bir orta saha transferi imkanı var mı diye sordum, şu an bu transfer tamamlanmadı. Sağlık kontrolleri tamamlanmalı ve sözleşme imzalanmalı. Eğer bu olumlu şekilde sonuçlanırsa mutlu olacağım. UEFA listesi vermemiz gerekiyor, bu benim için üzücü ve zor. Kotamız az olacak, kota kaybettik. Kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu olarak Ferdi ve üçüncü kaleciydi. Bazı oyuncularımız dışarıda kalmalı. Durum bu. İlerisi için bunu geliştirmemiz gerekiyor. Başkanımız, sportif direktörümüz, Acun Ilıcalı iyi bir kadro kurmak için büyük efor sarf etti.

"TÜRKİYE'DE SADECE GALATASARAY KART GÖRMÜYOR"

Ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulunan Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor. Biz de kart göreceğiz.

"EN-NESYRİ HARİKA BİR OYUNCU"

Jose Mourinho, son olarak şunları dedi: