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Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti.

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Portekizli teknik adam da neden sektiğine açıklık getirmişti.

"GENÇ HOCALARA BİR DERS"

Mourinho, bugün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve ardından yerde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, şu notu düşmüştü:

Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Portekizli teknik adam, bu kez milli futbolcu İsmail Yüksek ile fotoğrafını paylaştı.

Mourinho, bu paylaşımına, şu ifadeleri yazdı:

Her şey yolunda İsmail, pazara hazırım.

Jose Mourinho'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.