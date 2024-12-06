Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay yanıt!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde kazandığı tüm şampiyonlukların camia olarak kenetlenme sonucu elde edildiğini söyledi.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen deneyimli teknik adam, Manchester City'nin çalıştırıcısı Pep Guardiola'nın kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi.

"BEN ADİL BİR ŞEKİLDE KAZANMAK İSTERİM"

Kariyeri boyunca temiz ve adil şekilde kupalar kazandığını dile getiren Mourinho, şu değerlendirmede bulundu:

Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum. Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem.