Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski'ye jest: Antrenmanda alkışlattı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda oynayacağı Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamladı.

Jose Mourinho son idmanda dikkat çeken bir harekete imza attı.

"HAZIRLIK DÖNEMİNİN EN İYİ FUTBOLCUSU DİYE BİR ÖDÜL OLSA..."

Portekizli teknik adam bugünkü antrenmanda takımı toplayıp bir konuşma gerçekleştirdi ve Sebastian Szymanski'yi tüm takıma alkışlattı.

Szymanski'yi hazırlık döneminin en iyi ismi seçen Mourinho, "Hazırlık döneminin en iyi futbolcusu diye bir ödül olsa Sebastian kazanırdı" ifadesini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Öte yandan 2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan ve kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olan Szymanski, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.