Jose Mourinho'dan futbolculara sert uyarı Antalyaspor maçı öncesi takımla toplantı yapan Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik yenilginin ardından kötü havayı dağıtmak için kolları sıvadı.

Haber Merkezi

Kadıköy’deki 3-1’lik Galatasaray yenilgisiyle ezeli rakibinin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’ndeki St. Gilloise galibiyetiyle bir nebze olsun toparlandı.

Portekizli menajer Mourinho, Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı toplantıda önemli ifadeler kullandı.

Jose Mourinho, Antalyaspor deplasmanında hem galibiyet hem de iyi oyun istiyor.

"AYAĞA KALKMASINI BİLİN"

Karşılaşma öncesi takımla toplantı gerçekleştiren dünyaca ünlü teknik adamın “Galatasaray yenilgisine takılıp kalmak, bir takımı hiçbir yere taşımaz. Unutmayın ki, lig çok uzun ve zorlu bir maraton. Bu süre içinde çok acılar çekeceksiniz. Ancak sizler birer profesyonel olduğunuzu unutmayın. Ayağa kalkmasını bilin, yolunuza başı dik bir şekilde devam edin. Ayağa kalkmanın tek yolu ise maç kazanmaktır, başka yolu yoktur!” dediği öğrenildi.

"AMAN DİKKAT!"

Mourinho saha içi konsantrasyon ve oyun disipliniyle ilgili de sert uyarılarından bulunurken, “Skoru aldığımızdaki ruh hali çok önemli. Uyarıyorum; kazandım diyerek futbolla dalga geçmeye kalkarsanız, futbol size ihanet edebilir. Bedeli de ağır olur. Aman dikkat” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 22 lig maçını kaybetmedi. Kasımpaşa’yı yenerek 22 maçla kulüp tarihinin deplasman galibiyet rekorunu kıran Sarı Kanarya bu maçlarda 18 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Fenerbahçe Antalyaspor’u yenerek deplasman galibiyet rekorunu geliştirmek istiyor.

56 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de daha önce 56 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 37 maçı kazanırken, 11 kez kaybetti. 8 mücadele ise berabere bitti.

Antalya’da oynanan 28 karşılaşmada ise Kanarya’nın 14 galibiyeti bulunuyor. Akdeniz ekibi 5 maçı kazandı.

9 kez taraflar berabere kaldı. İki takım arasında ligdeki son 10 maçın sadece 1’inde Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrıldı.