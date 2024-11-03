Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi 'olta' hareketi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilginç bir harekete imza attı.

'OLTA' HAREKETİ YAPTI

Oyuncularından İrfan Can Eğribayat ile sohbet eden Mourinho, İrfan Can'ın yanına gelerek 'olta' hareketi yaptı.

Mourinho'nun hareketi üzerine İrfan Can ve orada bulunan İsmail Yüksek, gülerek tepki verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin geçen sezon Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği müsabakanın ardından Fenerbahçe kalecisi İrfan Can, bordo-mavili tribünlere 'olta' hareketini yapmıştı.