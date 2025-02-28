Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası, 2 maça indirildi

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere biten derbi maçın ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

2 kulüp de verilen cezaları Tahkim Kurulu'na götürdü.

MOURINHO'NUN 4 MAÇ CEZASI 2 MAÇA İNDİRİLDİ

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de Galatasaray ile oynanan derbi sonrası Mourinho’ya verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin liralık para cezası, yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda 2 maç men ve 558 bin lira olarak revize edildi.

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OKAN BURUK'UN PARA CEZASI 3'TE 2 İNDİRİLDİ

Öte yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a uygulanan 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezası da gözden geçirilerek, 1 maç men cezası korunurken para cezası 500 bin liraya indirildi.

TFF Tahkim Kurulu’nun aldığı bu karar, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yapılan değişikliklerin takımların önümüzdeki maçlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

TAHKİM KURULU'NUN ALDIĞI KARARLAR

OKAN BURUK

Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

JOSE MOURINHO

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."