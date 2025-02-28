Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında

Haber Merkezi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor...

Ezeli rekabette kaşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, maç sonundaki açıklamalar gündemi uzun süre meşgul etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

4 MAÇLIK CEZASI DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Bu açıklama sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Mourinho'nun bu cezası, Avrupa'da da gündem yarattı.

İşte Avrupa'da Mourinho manşetleri...

DAILY MIRROR (İNGİLTERE): MOURINHO'YA AĞIR CEZA

"Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmalarını alevlendiren 'hakaret' içeren açıklamaları nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray ve Türk hakemliği hakkında yaptığı yorumların ardından 4 maç ceza ve ek olarak para cezasına çarptırıldı."

MARCA (İSPANYA): O SÖZLER CEZASINI BULDU

"Jose Mourinho'nun 'Maymun gibi zıpladılar' açıklaması cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü, 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maçtan menedilecek."

SPORTSCHAU (ALMANYA): SKANDALIN ARDINDAN MEN CEZASI

"Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Portekizli teknik adama 4 maç men cezası verdi."

RAI NEWS (İTALYA): BU İŞ BURADA BİTECEK GÖZÜKMÜYOR

"Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor."

LE FIGARO (FRANSA): FIRTINALI DERBİ SONRASI CEZA

"Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti."