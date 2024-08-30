Jose Mourinho'nun boy şakaları sürüyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluş muhabirine boy şakası yapmaya devam etti. Ortaya çıkan bu renkli görüntüler ise beğeni topladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"PRENSİP OLARAK KOLAY MAÇ YOK"

Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Alanyaspor'un Başakşehir ile oynadığı maçı izlemiştim ama video olarak da diğer maçlarını izledim. Topla, oyun kurmada iyiler, ön bölgede hızlı oyuncular var. Burada geçirdiğim sürede anladım ki Türk futbolunda kolay maç diye bir şey yok. Kolay maç istiyorsak bunu biz sağlamalıyız ama prensip olarak kolay maç yok.

"MAÇTAN ÖNCE AMRABAT AÇIKLAMASI YOK"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat ile ilgili gelen soruya Mourinho, şu yanıtı verdi:

Maçtan önce Sofyan Amrabat açıklaması yok. Maçtan sonra... Şu an oynayacak bir maçımız var.

MOURINHO'DAN BOY ŞAKASI

Öte yandan Mourinho ile yapılan röportaj öncesinde ise eğlenceli dakikalar yaşandı.

Portekizli çalıştırıcı, elinde tabureyle röportaj alanına geldi.

Mourinho daha sonrasında ise taburenin üstüne çakarak yayıncı kuruluşun muhabirine boy konusunda takıldı.

Başarılı teknik adam, daha önce de yaptığı gibi muhabirin uzun boylu oluşuna dikkat çekerek kameralara poz verdi.

Ortaya çıkan bu renkli görüntüler ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)